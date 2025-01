Biel Rodríguez i Ian López brillen a la Copa d'Espanya Cadet de Judo al Vendrell

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip cadet de la Federació Andorrana de Judo es va desplaçar aquest dissabte fins al Vendrell, Tarragona, per participar en la primera Copa d'Espanya del 2025. La selecció cadet estava composta per Ian Lopez (-50kg), Pol Lacambra (-50kg), Roc Ballesté (-60kg) i Biel Rodríguez (-66kg). La federació destaca les dues victòries aconseguides per Biel Rodríguez, així com la victòria d'Ian Lopez. Tot i els bons combats de la resta de l’equip, Pol Lacambra i Roc Ballesté no van aconseguir superar les rondes següents.