Esteve torna a puntuar i és 22è als 10 quilòmetres individuals en lliure

Irineu Esteve va tornar a competir i ho va fer a la primera de les dues curses que disputarà a la Copa del Món de Les Rousses (França). L’andorrà, que sortia amb el dorsal 43, va acabar en el 22è lloc als 10 quilòmetres individuals en estil lliure. Esteve va marcar un temps de 20’46”7, a 56”1 del guanyador, el noruec Iver Tildheim Andersen, amb 19’50”6. Al quilòmetre 2,3 Esteve marcava el 32è crono, mentre que a meitat de cursa era el 25è temps, perdent 30” respecte al millor. Al quilòmetre 8,1 ja se situava 22è, a 50”, i en aquesta posició es mantindria al final. Irineu competirà demà a la cursa de 20 quilòmetres mass start en estil clàssic.

Per al fondista va ser “una cursa una mica complicada. Esperàvem estar més al capdavant, tot i que la 22a posició tampoc està tan malament. No estem lluny dels primers, tot i que esperàvem una mica més”.

DEL RIO, CINQUENA A ITÀLIA

D’altra banda, Gina del Rio va fer la primera cursa de les tres de la Copa d’Europa (FESA Cup) que acull Falcade (Itàlia) aquests dies. L’andorrana va ser cinquena a l’esprint en estil clàssic amb un crono de 4’07”83, en un tancat esprint per les primeres posicions. De fet, 4’06”32 va ser el temps de la guanyadora, la italiana Iris de Martin, seguida per les alemanyes Anna-Maria Dietze (4’06”67), Lisa Lohmann (4’06”98) i Theresa Fuerstenberg (4’07”72). Sisena va ser la també alemanya Lena Keck, per darrere de Del Rio. Avui tindrà lloc la cursa de 10 quilòmetres individuals en estil patinador.