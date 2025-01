Costa no pensa en el relleu i vol la victòria demà

Amb la direcció esportiva de l’FC Andorra rumiant el relleu a la banqueta tricolor i davant la impossibilitat, de moment, de trobar-ne un que la satisfaci plenament, l’entrenador, Ferran Costa, va prendre ahir la paraula. L’encara tècnic de l’equip va defensar amb fermesa la feina de tot l’staff i es va mostrar absolutament convençut que la línia que mostra el grup és la ideal, tot i reconèixer les errades que han fet descavalcar l’FC Andorra dels llocs de play-off.

Costa es va desmarcar de la voluntat del club de destituir-lo –només la falta de tancar l’entrenador desitjat ho ha evitat– i no va voler atendre el que considera “insinuacions i especulacions”. L’entrenador català va exposar que “porto l’escut que porto i tinc molt clar perquè soc aquí i cap a on va la meva energia. Estic aquí assegut perquè tenim un partit diumenge i el volem guanyar”. Qüestionat si, per tant, el club li havia transmès encara tota la confiança, Costa va explicar que “és que no necessito que ningú vingui i em digui que confia en mi, no vull que ningú em vingui a donar copets a l’esquena, ni que em diguin que guapo que soc o que treballo molt. Si estic aquí assegut és perquè a dia d’avui es considera que soc el millor entrenador possible per guanyar el partit contra el Bilbao Athletic i d’aquí no sortiré”. L’entrenador tricolor també es va mostrar contundent en afirmar que “jo parlo al camp i em vaig fer entrenador per construir equips guanyadors i per guanyar partits. Si demano als jugadors que estiguin enfocats i estables jo he de ser el primer que tingui el cap en això. I el que podem aconseguir em genera tanta il·lusió que no em penso alterar en la resta de coses ni un 1%”. Un discurs que Costa va voler ampliar en direcció al vestidor i va comentar, en primer terme, que “sento que l’equip confia en el que està fent”, i va deixar anar que “si el fet que jo estigui en el punt de mira significa que els meus jugadors estan tranquils, em podeu posar el focus a la cara totes les jornades que quedin”. Tot i aquesta defensa aferrissada del grup, el tècnic tricolor sí que és conscient que “en l’àmbit col·lectiu hem tingut errades i estem tenint manca d’encerts en situacions que són definitòries i això va de fer gols i que no te’n marquin. En això hem d’espavilar i que els jugadors estiguin donant en consonància amb els objectius que tenim al club”. El més imminent és el Bilbao Athletic, un partit, el de demà, que obre la segona volta. Una victòria innegociable per a l’FC Andorra i innegociable per al futur de Ferran Costa.

