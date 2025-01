Onze esportistes de la FAM, convocats a la Comapedrosa de Copa d’Espanya

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va donar a conèixer la nòmina d’esportistes que participaran el cap de setmana a la prova de la Copa d’Espanya de la Comapedrosa Andorra. La cita serà l’aperitiu de la prova reina, la de la ISMF World Cup que acollirà l’estació de Pal Arinsal el 25 i el 26 de gener. Per a aquesta Copa d’Espanya, que també serà puntuable per a la Copa d’Andorra, la FAM ha citat cinc esportistes per a la categoria individual: Marc Casanovas, Max Palmitjavila, Miquel Naudi, Adrià Bartumeu i Adrià Isal. Pel que fa als relleus, Oriol Olm i Lea Ancion hi competiran per preparar la Copa del Món –que enguany entra en ser disciplina olímpica–, mentre que també hi participaran la parella formada per Max Palmitjavila i Miquel Naudi, i la de Marc Casanovas i Adrià Isal. En aquesta Copa d’Espanya d’Arinsal no hi haurà vertical i només es fan la Individual Race i els relleus.