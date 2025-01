Joan Aracil debut avui a Baqueira i busca un top 10

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Aracil entra aquest matí a escena per desprecintar la temporada del Freeride World Tour 2025 amb el gran objectiu d’entrar al Top 10 i poder aconseguir, d’aquesta manera, la classificació per al primer Campionat del Món d’aquesta disciplina, que es farà l’any vinent a Ordino Arcalís i ja sota el paraigua de la FIS (Federació Internacional d’Esquí). Va ser Dani Fornell, que és ara el seu entrenador, el darrer andorrà a competir –fa 10 anys– en el circuit del Freeride World Tour, i Aracil espera, a partir d’avui, donar continuïtat a aquelles presències al calendari mundial.

Per al debut d’aquest matí, per les condicions meteorològiques a Baqueira, s’ha escollit la cara coneguda com la Bamba, una cara est, de 450 metres de desnivell i bastant llarga. “Té una primera secció bastant exposada, amb pedres i canals, però una secció intermèdia on no hi ha absolutament res i després hi ha una part baixa dividida en dos sectors, un més freestyler i un altre, novament, de roques i canals”, explica Fornell. El tècnic comenta que és lògic, en ser el debut i al costat de casa, que Aracil “tingui una mica de nervis, però treballa en l’àmbit psicològic des de fa uns quants mesos”, i afegeix que, en el físic, arriba “molt en forma” després de fer una gran pretemporada a Xile i a l’Argentina. En l’àmbit tècnic, assegura Fornell, “s’ha especialitzat en el 360 i el backflip, i és capaç de fer-los en qualsevol situació –roca o estat de la neu– i, per tant, és segur que els veurem”. Aracil té molt definit el full de ruta que seguirà a la prova i Fornell va explicar que “l’objectiu és estar sempre, durant totes les carreres, dins el Top 10. És l’objectiu d’inici i de final de temporada i hem de pensar que el Joan està baixant al seu 80% sempre”. En aquest sentit, el rider no anirà a buscar riscos excessius, ni intentar anar al 110%, “que a vegades has de jugar aquesta carta i arriscar-te, però no és el cas”, remata Fornell.

UN CIRCUIT DE SIS PROVES

Després d’haver debutat al circuit el 2022 amb una invitació a la prova d’Andorra, Aracil farà enguany totes les proves. La de Baqueira serà la primera de les sis cites –cinc més la final– que componen el calendari del Freeride World Tour 2025 per al rider andorrà. Després també tindrà proves a Val Thorens (França), Kicking Horse al Canadà, Geòrgia i Fieberbrunn, a Àustria, a més de la possible final a Verbier, Suïssa, sempre que acabi entre els deu millors a la general.