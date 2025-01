Joan Aracil acaba onzè en la primera prova de la temporada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El rider d'Ordino Arcalís, Joan Aracil, ha finalitzat en onzena posició en el seu debut al Freeride World Tour, que s'ha disputat avui a l'estació de Baqueira Beret. Aracil ha obtingut una puntuació de 71,33, vint punts per sota del vencedor de la prova, l'estatunidenc Ross Tester. L’esquiador s’ha mostrat molt satisfet amb la seva actuació i ha explicat que “la baixada ha estat molt sòlida de dalt a baix. He començat fent un bon salt a dalt, entrant així una mica a cegues en una canaleta, i després he fet un bon backflip entrant en una canal i sortint molt ràpid”.