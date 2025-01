Bassas espera que la visita del Madrid faci “despertar” l’equip

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb cinc derrotes consecutives a la Lliga Endesa i també acumulades cinc desfetes al Poliesportiu, no sembla el millor moment per al MoraBanc Andorra per rebre el Reial Madrid. Tot i això, precisament la visita d’un rival d’aquesta magnitud pot suposar una injecció d’il·lusió per al vestidor tricolor, que necessita tornar al carril de les victòries. Així ho reconeix Ferran Bassas, que apunta que “l’objectiu és sempre guanyar, independentment del rival. Moltes vegades, partits davant d’equips tan potents serveixen de despertador, perquè se sol tenir un extra de motivació i esperem aprofitar-ho per guanyar a casa i agrair a l’afició el seu suport”. El Reial Madrid arribarà a Andorra en el millor moment de la temporada, amb vuit victòries consecutives –al tancament de l’edició l’equip blanc estava jugat partit d’Eurolliga davant Olympiakos– i, sembla, amb els dubtes espolsats. Per intentar guanyar el conjunt de Chus Mateo, Bassas explica que, per sobre de tot, “hem de seguir treballant igual, estar units, donar el màxim i evitar els moments de desconnexió en alguns trams, que ens estan fent molt de mal i ens limiten molt”. El MoraBanc no guanya el Madrid al Poliesportiu des del 2018 (89-87), en la millor actuació de Landing Sané com a tricolor.