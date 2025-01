Tennistes a l'alça

Andorra segueix atraient esportistes de primer nivell, i després de col·lectius com el dels ciclistes o el dels pilots de motos, el gremi que està anant a l’alça durant els últims anys és els dels tennistes, amb gairebé una desena de practicants professionals d’aquesta disciplina residint al país. Una xifra que està augmentant, però que queda encara força lluny d’altres modalitats, ja que actualment hi ha més d’un centenar de ciclistes professionals al Principat, mentre que la xifra de pilots de motos (especialment del Mundial de MotoGP) és de més d’una desena.

El cas més destacat és el de la xinesa Quinwen Zeng, actual número 5 del món i que s’acaba de convertir en l’esportista femenina millor pagada del món després de signar un contracte publicitari amb la marca Dior, i de col·laborar amb més de 14 companyies, especialment a l’Àsia, on és tota una icona. Zeng entrena habitualment a Barcelona amb el seu preparador, el català Pere Riba, tot i que també s’exercita de tant en tant a Andorra. El primer a obrir la veda d’instal·lar-se a Andorra va ser, però, l’argentí Marco Trungelliti, resident al país des del desembre del 2018. El seu cas va saltar a la fama perquè va denunciar que van oferir-li entrar a una xarxa per arreglar partits del circuit professional el 2015, i uns anys després va venir a Andorra per residir a Ordino. Ara, set anys després, acaba de participar en la fase prèvia de l’Open d’Austràlia i segueix vivint a Andorra, on té com a entrenador Jamba Poux.

Però com passa habitualment en aquests casos d’esportistes professionals, la colònia més nombrosa és l’espanyola, amb fins a quatre tennistes del Top 100 de l’ATP que estan residint al país. Un dels últims a arribar va ser el valencià Pedro Martínez, i en els últims anys també han passat a residir a Andorra Roberto Bautista, Roberto Carballés o Jaume Munar. Un altre dels casos és el del català Albert Ramos, que també va ser un dels primers a optar per Andorra per residir ara ja fa uns anys.

Tal com passa amb disciplines com el motociclisme o el ciclisme, els tennistes tenen una vida força itinerant marcada pels calendaris dels tornejos dels diversos circuits mundials, però tenen com a base Andorra. De fet, és habitual en períodes sense tornejos que entrenin en alguna de les diferents instal·lacions del país, especialment a les pistes del Princiesport, a Santa Coloma, o també a les d’AnyósPark. La manca de instal·lacions de terra batuda al país, això sí, complica la seva presència en els mesos de preparació de tornejos com Roland Garros, on els tennistes espanyols acostumen a aconseguir sempre els millors resultats.

Al contrari del que passa amb el ciclisme, per exemple, la relació amb la federació no és tan directa, ja que en aquests casos no és l’ens andorrà el que expedeix la llicència per poder competir. Tot i això, els tennistes professionals residents també s’han implicat al país amb diversos actes, com ara visites als joves esporitstes de la federació, com va fer Albert Ramos.

TENNISTES AL PAÍS

QUINWEN ZHENG: Número 5 de la WTA

PEDRO MARTÍNEZ: Número 44 de l’ATP

ROBERTO BAUTISTA: Número 53 de l’ATP

ROBERTO CARBALLÉS: Número 57 de l’ATP

JAUME MUNAR: Número 62 de l’ATP

MARCO TRUNGELLITTI: Número 140 de l’ATP

ALBERT RAMONS: Número 159 de l’ATP

OPEN D’AUSTRÀLIA

ZHENG, ELIMINADA A SEGONA RONDA



Quinwen Zheng va protagonitzar una de les primeres grans sorpreses de l’Open d’Austràlia, que s’està celebrant a Melbourne, després de caure eliminada a la segona ronda del torneig davant de l’alemanya Laura Siegemund. La resident xinesa, que és l’actual número 5 del món i l’any passat va arribar a la final a Austràlia, va perdre en dos sets (4-6 i 6-3) davant de l’actual 97a classificada al rànquing de la WTA. Qui tampoc va poder accedir a tercera ronda va ser Pedro Martínez, que va perdre davant del segon cap de sèrie, Alexander Zverev.



D’altra banda, Roberto Carballés sí que va passar ronda després d’imposar-se al tennista local James Duckworth.