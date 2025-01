Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La plantilla de l’FC Andorra fa costat a Ferran Costa, tal com va verbalitzar un dels homes forts del vestidor, el veterà porter Oier Olazabal. El futbolista basc va assenyalar ahir que “tots confiem en ell, s’estan fent les coses molt bé i crec que és un problema nostre, dels jugadors, que no estem rendint al nivell esperat”, a més d’afegir que “estem concedint coses que no hauríem de concedir, i després a dalt no estem sent resolutius, però, tot i això, seguim a prop de l’objectiu i hem de centrar-nos en això per aconseguir canviar la situació”.