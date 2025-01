Casal destaca el suport de Toni Martí a l’esport durant els seus mandats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, va destacar el suport de Toni Martí a l’esport del Principat durant el dos mandats com a cap de Govern, abans que diumenge vinent es canviï el nom del Poliesportiu d’Andorra pel de Pavelló Toni Martí. Casal va afirmar durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que “en l’àmbit esportiu Martí va destacar per impulsar les polítiques públiques per donar suport a l’esport del país, tant durant la seva etapa al comú d’Escaldes-Engordany com al Govern”, i va recordar que “durant la seva primera legislatura, el 2011, la secretaria d’Estats d’Esports depenia directament del cap de Govern”.

Diumenge a les cinc de la tarda es farà l’acte del canvi de nom del Poliesportiu coincidint amb el partit que el MoraBanc Andorra disputarà davant del Reial Madrid a partir de les 18.30 hores.