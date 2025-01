Cande Moreno torna a sumar punts a la Copa d’Europa en descens

Moreno va arrencar ahir amb el dorsal 33 a Àustria, i va remuntar fins a la 26a posició amb un temps d’1’08”92 a 1”78 de la vencedora, l’esquiadora austríaca Nadine Fest, que va imposar-se amb un temps d’1’07”14. Per la seva banda, Jordina Caminal va quedar-se ahir fora dels punts, ja que va ser 37a amb un crono d’1’09”347, a 2”23 del triomf. Tant Moreno com Caminal tindran avui un segon descens de la Copa d’Europa i demà serà el torn del supergegant.

L’entrenador, Xoque Bellsolà, va assenyalar que “la Cande està tornant. Avui no eren les mateixes condicions dels primers entrenaments, sinó que nevava i la confiança en condicions de poca visibilitat no és la mateixa de moment, està tornant de la lesió i demà continuem”, i va agregar que “la Jordina ha fallat. A dalt surt més o menys, però després falla fort i a la Copa d’Europa les errades es paguen car”.

Per la seva banda, Clàudia Garcia no va poder completar el gegant NJR de Pozza di Fassa (Itàlia) després de quedar fora a la segona mànega. L’esquiadora havia fet el millor temps a la primera baixada amb 0”05 de marge sobre la nord-americana Tianna Bruce, però va quedar fora de combat a la segona després de trepitjar l’esquí.

ONZENA POSICIÓ DE LUCAS PAGÈS A LA COPA DEL MÓN

Lucas Pagès va assolir l’onzena posició a l’esprint de la Copa del Món de telemarc a Carezza (Itàlia), aconseguint així la seva millor classificació en una cita del circuit mundial. A més de l’onzè lloc general, ahir també va finalitzar com a quart millor sub 21. Pagès, que va arrencar amb el dorsal 24, va marcar un temps de 2’02”07, a 9”74 del vencedor, Charly Petex.



Amb el resultat d’ahir, Pagès va sumar 24 punts a la general i és 16è a la Copa del Món d’esprint. Després de la cursa, l’esquiador va assenyalar que “a la primera mànega no he tingut bones sensacions” i va agregar que “a la segona he sortit a gas, li he donat, tot i que crec que no estic al màxim i que tinc marge de progressió. Estic content”.