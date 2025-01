Trobada dels equips nacionals d’Espanya i Andorra a Ordino

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els equips nacionals de karate d’Espanya i Andorra van realitzar un intercanvi d’entrenaments a Ordino per preparar pròximes competicions. Dotze esportistes i un tècnic de cadascun dels països van estar presents a les jornades d’entrenaments, que van comptar amb lluitadors de tres categories diferents (juvenil, cadet i júnior).

L’objectiu principal d’aquesta trobada era preparar el Campionat d’Europa cadet-júnior i sub 21 que es farà al febrer a Bielsko-Biala (Polònia), on la federació tornarà a tenir representació després de no fer-ho des del 2020.

D’altra banda, Silvio Moreira va caure eliminat a la primera ronda a la prova de la Sèrie A karate 1 de la Premier League mundial, que va disputar-se a Tiblissi. Moreira va disputar la competició de kata, però no va poder superar l’alemany Laurenz Berner, que va aconseguir 38,10 punts, pels 37,20 del competidor del país.