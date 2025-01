Retorn de l’Andorra a la feina pensant en l’Athletic

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va tornar ahir als entrenaments per preparar el duel de dissabte al migdia davant del filial de l’Athletic de Bilbao, encara amb Ferran Costa a la banqueta. Després de tenir dilluns el dia lliure, els tricolors van exercitar-se a l’Estadi Comunal amb el tècnic català dirigint la sessió preparatòria, igual que està previst que passi avui, en aquest cas al camp Francesc Vila de la FAF a la Massana, si no hi ha cap canvi d’última hora.

La direcció esportiva de l’entitat segueix rastrejant el mercat a la recerca d’un entrenador que prengui les regnes de l’equip, però a hores d’ara sembla més que complicat que aquest nou tècnic pugui arribar abans del partit d’aquest diumenge. I és que més enllà de trobar el perfil adequat, la normativa de la federació espanyola impedeix incorporar un entrenador que ja hagi estat en algun club aquesta temporada, fet que redueix encara més les opcions disponibles.

En tot cas, l’equip seguirà preparant avui el duel davant del conjunt basc, penúltim al grup 1 de Primera RFEF.