El MoraBanc ha patit les baixes de nou jugadors

El MoraBanc Andorra segueix de pega amb le lesions i l’últim a caure ha estat Nikos Chougkaz, que estarà de baixa unes tres setmanes després de lesionar-se dissabte passat al duel contra la Penya al Palau Olímpic de Badalona. L’aler-pivot grec va fer-se mal a la primera meitat després que Ante Tomic li caigués a sobre i va haver de retirar-se del parquet. Uns minuts després, va provar de tornar a entrar al partit, però va haver de ser substituït de nou per la impossibilitat de seguir jugant. Les proves mèdiques realitzades pel club van diagnosticar-li una lesió miotendinosa pròxima al múscul semimembranós dret d’origen traumàtic.

El comunicat mèdic emès pel club assenyala que “l’evolució en marcarà la disponibilitat”, però tot apunta que Chougkaz es perdrà unes tres setmanes de competició. Això farà que no pugui disputar els duels contra el Madrid i el Saragossa, i sembla poc probable que pugui jugar davant del València. Així doncs, el grec podria reaparèixer el 9 de febrer per enfrontar-se al Gran Canària a l’última jornada abans de l’aturada per la Copa del Rei i els compromisos internacionals. Chougkaz s’afegeix a Rafa Luz, l’altre jugador que no té disponible a hores d’ara Natxo Lezkano.

Precisament el tècnic basc s’havia referit a les lesions després de perdre davant de la Penya, i va destacar que “fins ara no hem pogut treballar en condicions, ja que fins aquesta jornada no havíem tingut un equip mitjanament sencer per poder treballar”, i va agregar que “ara estem en fase de tornar a tenir jugadors per primer cop, però encara ens falta Rafa Luz, que és molt important per a nosaltres, i si torna i no hi ha més lesionats serem una mica millors”.

13À LESIÓ EN CINC MESOS

Més enllà dels aspectes purament relacionats amb el joc, com ara les pèrdues de pilota o la feblesa en el rebot, la realitat és que les lesions estan sent un altre dels principals hàndicaps que estan patint els tricolors, que acumulen ja fins a tretze baixes en els tot just cinc mesos que portem de competició oficial (el primer duel es va disputar el 18 de setembre amb la prèvia de la Champions), amb fins a nou jugadors lesionats en aquest primer tram inicial de temporada.

Més enllà de Chougkaz, l’altre jugador que es troba actualment de baixa és Rafa Luz, amb problemes als isquiotibials. Aquesta ha estat la tercera lesió del base hispanobrasiler, que ja es va perdre la prèvia de la Champions per culpa d’una lesió al soli, i que també va patir una lesió miotendinosa del múscul semimembranós. Els altres dos jugadors que s’han lesionat en més d’una ocasió són Evans i Llovet. En el cas del primer, va estar unes quantes setmanes de baixa per una fractura a la mà i, posteriorment, unes molèsties al bessó també van deixar-lo fora de combat. Pel que fa al capità tricolor, en primera instància va patir una lesió a l’adductor i també va estar fora de combat per problemes musculars.

Pel que fa a la resta de lesions, Doumbuya va patir un esquinç al lligament lateral intern del genoll, Bassas es va lesionar el bessó de la cama dreta i Ben Lammers també va patir una fractura a la mà. A més, Harding va fer-se mal al turmell en el duel contra el Manresa i va ser baixa al duel següent a domicili contra el Barça, i Kuric tampoc va poder jugar a Bilbao el primer partit de l’any per problemes al colze, tot i que va poder jugar dos dies després davant del Breogán. A l’altre cantó, només Dos Anjos, Ortega, Okoye i Ganal no han patit cap lesió durant aquesta temporada.