Carla Mijares no completa l’eslàlom nocturn de Flachau

Carla Mijares va quedar fora de combat de primer moment a la Copa del Món d’eslàlom de Flachau, a Àustria. L’esquiadora de la FAE tornava a la pista on va debutar al circuit mundial la temporada passada, però no va poder completar la cursa després de cometre una errada en el tram inicial de la seva baixada. Mijares va arrencar amb el dorsal 59 de 69 participants en una pista ja força desgastada, però quan tot just feia uns segons que estava competint i havia superat quatre portes, va sortir del recorregut quedant així sense opcions.