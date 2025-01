L’FC Andorra ha sentenciat Ferran Costa i cerca un nou entrenador

Ferran Costa no seguirà sent entrenador de l’FC Andorra. Falta saber si la decisió s’acabarà confirmant avui, demà o després del partit de diumenge contra el Bilbao Athletic, però la realitat és que el tècnic de Castelldefels no continuarà a la banqueta tricolor i la falta d’un substitut és l’únic motiu perquè aquesta destitució encara no s’hagi produït. El rum-rum al voltant de la seva figura ja sonava des de fa setmanes, però, segons ha pogut saber el Diari, la derrota de divendres passat per 3 a 0 al camp de l’Arenteiro va condemnar definitivament el preparador català en espera que s’acabi executant aquesta sentència quan la direcció esportiva tricolor tingui tancat el futur inquilí de la banqueta. De fet, les fonts consultades admeten que aquesta recerca d’un nou tècnic s’està gestant des de fa un parell o tres de setmanes, però encara no s’ha acabat de trobar el perfil idoni que encaixi amb el projecte amb coneixement de la categoria i que baixi al fang per assumir el repte de tornar a dur l’entitat tricolor a Segona.

Després de la derrota al camp de l’Arenteiro, l’equip va tancar la primera volta fora de les posicions de play-off, l’objectiu de mínims del club. Si bé es cert que la primera posició, l’única que dona accés a l’ascens directe, està força lluny, amb els 38 punts que té la Cultural Lleonesa, nou més que els tricolors, la igualtat a la classificació fa que l’FC Andorra estigui a només quatre punts de la segona plaça, fet que demostra que la situació no és catastròfica. Però més enllà de la classificació, la realitat és que les sensacions, especialment fora de casa, no són gens bones, ja que l’equip no guanya des del 21 de setembre lluny de l’Estadi Nacional, i ha sortit escaldat als tres últims desplaçaments, amb el doble 3 a 0 contra Arenteiro i Celta B, i amb el 3 a 2 davant de la Gimnàstica Segoviana en un duel que els de Ferran Costa guanyaven 1 a 2 al minut 94. De fet, els tricolors són el tretzè pitjor visitant de la categoria amb només nou punts, amb dues victòries, tres empats i cinc derrotes, uns números inassumibles per a un equip que vol pujar de categoria.

Més enllà de la banqueta, la previsió també és que els canvis arribin sobre la gespa, ja que, com va explicar el Diari al desembre, la intenció de la direcció esportiva és reforçar-se amb tres incorporacions, un lateral, un migcampista i un davanter. A hores d’ara, però, no hi ha cap operació calenta ni a punt de tancar-se, ni de bon tros, ja que encara queden tres setmanes d’aquest mercat d’hivern i el període de fitxatges es clourà dilluns 3 de febrer a les 23.59 hores. A més, la voluntat és portar jugadors que també vagin en consonància amb qui hagi de ser el futur entrenador de l’FC Andorra.

CINC DESTITUCIONS

La de Ferran Costa serà la cinquena destitució a l’FC Andorra de l’era Piqué. La primera va ser la de Richard Imbernon, tècnic a Primera Catalana abans de l’arribada de Kosmos i Clayton, que va ser acomiadat per la nova directiva per deixar espai a Gabri. L’entrenador català va pujar l’equip a Tercera (va acabar jugant a Segona B després de comprar la plaça del Reus) i el van fer fora el febrer del 2020, després d’una mala ratxa amb només tres punts de 21 possibles.

Després seu va arribar Nacho Castro, que va ser destituït el gener del 2021, quan l’equip era segon, per fer espai a Eder Sarabia. Amb el basc, l’equip va classificar-se per disputar la nova Primera RFEF i el play-off d’ascens a Segona a la temporada 2020-2021, i l’any següent va pujar per primera vegada al futbol professional. Després d’un any immillorable de debut, en què va ser setè, Sarabia també va ser cessat, en aquest cas la temporada passada, per intentar salvar l’equip del descens amb l’arribada de Ferran Costa, un objectiu que l’entrenador català no va poder aconseguir.