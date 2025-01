Aracil enceta la temporada a Baqueira amb el Mundial del 2026 a la vista

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Aracil encetarà aquesta setmana la temporada del Freeride World Tour amb l’objectiu d’entrar al Top 10 i poder aconseguir així la classificació per al primer Campionat del Món d’aquesta disciplina, que es farà l’any vinent a Ordino Arcalís ja sota el paraigua de la FIS (Federació Internacional d’Esquí). Després d’haver debutat al circuit el 2022 amb una invitació a la prova del Principat, el rider farà enguany totes les proves, amb la primera entre el 16 i el 23 de gener (la data està per confirmar en funció del temps) a Baqueira Beret. Després també tindrà proves a França, el Canadà, Geòrgia i Àustria, a més de la possible final a Verbier, Suïssa, si acaba entre els deu millors a la general.

El seu representant, Dani Fornell, va explicar abans del debut que “una de les grans millores que ha tingut, a part de nivell físic, ha estat polir la finesa en els trucs, tant el 360 com el backflip”, dues de les seves especialitats.