Verdú acaba vuitè i suma el sisè top 10 al circuit mundial

Joan Verdú va finalitzar en vuitena posició a la Copa del Món de gegant d’Adelboden (Suïssa), i va assolir així el seu sisè top 10 al circuit mundial, i el segon millor resultat del que va de temporada després de la setena plaça aconseguida a Val-d’Isère. Després d’acabar en sisè lloc la primera mànega amb una molt bona baixada, l’exigència de la pista a la segona, especialment a nivell físic, i una petita errada al tram final van impedir-li lluitar pel podi i van fer-lo acabar finalment en el vuitè lloc.

Verdú va arrencar amb el dorsal 12 de 71 participants, i va quallar una bona primera baixada marcant el sisè millor registre a 0”93 del més ràpid, el suís Loic Meillard, i quedant a poc més de mig segon del podi. Amb la inversió de la segona, l’esquiador de la FAE va arrencar el 25è en una pista exigent i ja desgastada, però tot i això va sortir força bé i es va situar segon provisional primer, i líder provisional al segon parcial. Al tram final, però, el desgast físic i una petita errada van impedir-li lluitar pel podi i va creuar la meta cinquè provisional, fins a acabar sent vuitè un cop tots els participants van acabar. Verdú va fer el 19è temps de la segona mànega a 1”90 del millor, i sumant totes dues baixades va fer un registre de 2’29”67, que va deixar-lo a 2”12 del vencedor, el suís Marco Odermatt, acompanyat al podi pel seu compatriota Loic Meillard i per l’italià Luca de Aliprandini.

“Globalment, he fet una molt bona carrera, amb algunes parts molt bones i altres que cal millorar”

Joan Verdú, Esquiador



Després de la cursa, Verdú va assenyalar que “globalment he fet una molt bona carrera, amb algunes parts molt, molt bones, i altres que cal millorar, però en general estic satisfet”, a més d’afegir que “la meva temporada des de l’inici ha estat una mica complicada per tema lesions, una mica amb alts i baixos, per tant el resultat avui és sòlid, vuitè, i sé que puc estar entre els millors”. Sobre els problemes de la segona mànega, va destacar que “és una pista molt, molt física, molt difícil, amb un mur final que possiblement és el més difícil de tota la Copa del Món”, i va afegir que “a la segona mànega he arribat KO físicament i m’ha costat molt, és aquesta la part que hem de millorar. Si no, la resta de la carrera crec que és molt correcta”. Per acabar, va concloure que “s’està construint alguna cosa molt sòlida i estic content d’agafar aquests bons resultats, aquests punts, mantenint-me entre els deu primers. Queden encara moltes curses per acabar d’exprimir tot el gas”.

Amb el vuitè lloc d’ahir, Verdú és ara 20è a la general de la Copa del Món de gegant, encara dintre de les posicions que donen dret a disputar les finals (les 25 primeres). La següent cita del circuit mundial en gegant serà la cursa nocturna de Schladming el dimecres 29 de gener, a la que serà l’última prova de la Copa del Món abans del Mundial de Saalbach (Àustria), que es farà del 4 al 16 de febrer.