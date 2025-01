Triomf d’Erik Faura a la segona cursa de les Andbank GSeries

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Erik Faura va endur-se la victòria en Giand (la categoria reina) a la segona cursa de les Andbank GSeries davant de Carlos Tatay i de Laia Sanz. A la general, Àlex Espanyol passa ara al primer lloc, seguit per Faura i per Nani Roma, que només ha disputat una de les dues curses. Pel que fa a la resta de categories, Jesús Cucharrea va vèncer en Side by side, Baptiste Panissie va fer-ho en Clio Ice Trophy, i Alexandr Linquedist, en Speed Car.