Lezkano està convençut que “amb aquesta actitud, creixerem”

Tot i el mal moment del MoraBanc i la cinquena derrota consecutiva de l’equip a l’ACB, el tècnic Natxo Lezkano va mostrar-se convençut que l’equip creixerà a partir d’ara. Després de caure a Badalona, el tècnic va assenyalar que “fins ara no hem pogut treballar en condicions i hem intentat més guanyar que créixer o fer-nos forts i desenvolupar el nostre estil de joc”, i va agregar que “si tenim a tothom amb aquesta actitud i ganes, estic segur que serà qüestió de temps, perquè aquest equip treballa bé, té ànima i sortirem d’aquesta situació. No sé quan, però amb aquesta actitud, estic convençut que creixerem”. Per la seva banda, Kyle Kuric va apel·lar a “mantenir la intensitat durant els 40 minuts”.

Després dels resultats d’ahir, el MoraBanc va perdre una posició i ja és 14è, tot i que es manté amb un triomf de marge respecte al descens.