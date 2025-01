El VPC cau a l’Hospitalet i s’acomiada del grup elit

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El VPC ha tingut a tocar, fins a la darrera jornada, poder ficar el cap al grup elit i lluitar per l’ascens a la Divisió d’Honor espanyola. El partit decisiu, al camp de l’RC l’Hospitalet, es va resoldre a favor del conjunt català per 31 a 19 i, tot i la derrota, l’equip tricolor tancarà la primera fase complint l’objectiu principal, el de ser un bloc molt competitiu. El quinze de Dani Raya no va poder oferir la seva millor versió fins al tram final de l’enfrontament i va acusar també una mica els nervis lògics pel que estava en joc. Amb poca fluïdesa en atac i a l’hora de moure l’oval, l’Hospi ho va aprofitar per marxar al descans manant 17 a 0. A la represa, el VPC seguia massa incòmode amb poca continuïtat i el conjunt català va posar la situació molt coll amunt amb un 31 a 0 que semblava pesar com una llosa. Als darrers cinc minuts de partit, l’equip tricolor va tenir un arravatament d’orgull amb tres assajos –Gustavo Zamora, Juampi Minuzzi i Cristian Abarca– i dues transformacions, i va maquillar el resultat final amb 19 punts per finalitzar amb més bon sabor de boca. Sense opcions al grup elit, el VPC iniciarà la segona fase, que ha de definir la classificació final del grup i quins dos equips lluitaran per evitar el descens.