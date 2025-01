La tenista resident Qinwen Zheng és l'esportista més ben pagada del món

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La tenista resident Qinwen Zheng, de 22 anys, s'ha convertit en l'esportista més ben pagada del món, podent arribar als 30 milions de dòlars anuals fora de les pistes, on cedeix la seva imatge a 14 companyies, segons informa el mitjà espanyol 'Marca'. L'última companyia en confiar en "el seu somriure" ha estat Christian Dior. La cinquena en el rànquing mundial també és ambaixadora de marques com Alipay, o Audi.

Qinwen Zheng, qui va aconseguir l'or als Jocs Olímpics de París, apareixia com la quarta esportista millor pagada en l'última actualització de la llista Forbes, darrere de les també tenistes Coco Gauff i Iga Swiatek, o l'esquiadora Eileen Gu. Però gràcies a l'últim contracte amb Christian Dior, ha aconseguit encapçalar la llista. Zheng es troba competint a Austràlia, on va superar ahir, amb dificultats, la romanesa Anca Todoni, per 7-6(3) i 6-1.