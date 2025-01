Oriol Olm, en el 25è lloc, el millor andorrà a la Vertical

Publicat per Redacció Shahdag (Azerbaidjan)

Oriol Olm va ser el millor dels tres representants andorrans que van completar ahir la Vertical Race de la Copa del Món de Shahdag, a l’Azerbaidjan. Olm va finalitzar en el 25è lloc (21’03”), i Adrià Bartumeu (22’14”) i Marc Casanovas (22’41”) van entrar en la 37a i 41a posició, respectivament.

Els andorrans van mostrar una millora notable respecte a altres edicions, i Olm va acabar molt satisfet amb el seu resultat, el millor de la modalitat, tot i ser un any en què no les està preparant, ja que se centra en les proves olímpiques. Per la seva banda, Bartumeu va aconseguir ser al top 40 de la prova i, en el cas de Casanovas, el seu 41è lloc entra dins de la seva adaptació a la categoria, ja que és el primer any de sènior. El suís Rémi Bonnet (18’09”) va ser el guanyador, Christof Hochenwarter va ser segon (18’39”) i Maximilien Drion Du Chapois (18’54”) va completar el podi.