L’Andorra tanca la primera volta fora del play-off

Baixen tèrboles les aigües per a l’FC Andorra després que l’equip tricolor encaixés al camp de l’Arenteiro la tercera derrota consecutiva lluny de l’Estadi Nacional i que acabés la primera volta del campionat fora de les places de play-off. De fet, l’equip de Ferran Costa no guanya fora de casa des del mes de setembre, quan va superar el Sestao a Las Llanas per 0 a 1, i exhibeix un pobre bagatge de 9 punts de 30 possibles.