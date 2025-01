Tret de sortida a les reformes de l’Estadi Comunal de cara als Jocs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballs per reformar l’Estadi Comunal Joan Samarra de cara als Jocs dels Petits Estats ja han donat el tret de sortida. Amb un cost de 513.936 euros, les obres contemplen l’embelliment de la graderia, la renovació dels seients, la col·locació de llums led, així com altres treballs per millorar l’accessibilitat. La previsió és que aquesta obra estigui enllestida en tres mesos.

En un vídeo compartit pel comú d’Andorra la Vella el cònsol major, Sergi González, destaca que es tracta d’una “reforma que ja tocava” després que en vuit anys l’anterior corporació invertís 60.000 euros i que, per tant, no es fessin grans treballs. En aquest sentit, González reivindica que des de l’actual majoria es tenia clar que aquesta era una de les “inversions clares” que calia dur a terme.