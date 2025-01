Oriol Olm, 26è, accedeix als quarts de final de l’esprint de Shahdag

Publicat per Redacció Shahdag (Azerbaidjan)

Oriol Olm va accedir als quarts de final a la segona prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya, que va començar ahir a Shahdag, a l’Azerbaidjan. En aquesta primera jornada es va disputar la modalitat esprint, en què Olm va acabar en el 26è lloc, mentre que Adrià Bartumeu i Marc Casanovas no van passar la ronda classificatòria, quedant 31è i 46è, respectivament.

En aquesta primera jornada, a la categoria masculina, van participar un total de 62 esquiadors i només els 30 millors temps passaven el tall i accedien als quarts de final. Així, Oriol Olm, amb un temps de 2’45”4, va aconseguir el 26è millor temps, registre que li donava accés a la següent ronda, Adrià Bartumeu, amb un temps de 2’48”6, es va quedar a una posició de passar el tall, i Marc Casanovas va marcar 3’00”8 i no va tenir opcions de passar de ronda. En quarts de final, Olm acabava sisè (2’44”7) i quedava fora de les semifinals. El tècnic, Xavier Capdevila, va explicar que “estem molt contents en general, perquè l’Oriol va millorant i cada cop aguanta més amb el grup capdavanter. Pel que fa a l’Adrià, ha estat a prop d’entrar als quarts de final i el Marc no ha fet cap error i segueix progressant en una disciplina que no és la que li va millor”. Avui es disputarà la vertical amb els tres.