El MoraBanc, obligat a reaccionar

El Joventut no sembla que sigui el rival òptim per buscar la redempció, però el MoraBanc afronta el partit d’aquest vespre (20.45 hores) amb moltes urgències. Tot i la dificultat del repte, pocs aparadors són més enlluernadors que l’Olímpic de Badalona per revertir la dinàmica de quatre derrotes seguides i, amb massa interrogants sobre la taula, l’equip tricolor visita un equip, el verd-i-negre, ja classificat per a la Copa del Rei i que recull cinc triomfs consecutius a la lliga, una de les quals al Palau Blaugrana contra el Barça.

Els resultats aliens, però, mantenen el MoraBanc una victòria per sobre del descens i Natxo Lezkano, tot i els dubtes, manté la confiança del club i ha pogut aturar el cop: “Amb el club no he parlat de cap situació contractual i entenc que si encara soc aquí és perquè em fan confiança. Si no, no hi seria”, va exposar el tècnic tricolor, que va assegurar que “només estic enfocat en allò que hem de fer per millorar, tenir equilibri i trobar la nostra millor versió”. Finalment, va subratllar que “no veig [Francesc] Solana i Gorka [Aixàs] com a persones que facin quelcom que no sigui el que ells creuen que és el millor per a l’equip. Ens centrem en la feina”. El que és evident és que, després de quatre desfetes consecutives, el MoraBanc necessita reaccionar ja i tot passa per corregir les principals mancances: “La defensa, sobretot, el rebot defensiu i no perdre pilotes en atac, són dues de les debilitats que tenim i que treballem per millorar. En la resta de situacions del joc estem bé i les seguim treballant”, va comentar Lezkano. A l’hora d’argumentar les raons per les quals l’equip està patint tant en aquests aspectes, l’entrenador tricolor va sostenir que “tenim errades concretes en partits concrets, potser per ansietat i per voler saltar-nos l’establert i defensar-ho tot per les ganes de fer-ho bé”. En aquest sentit, va apuntar que “hem de pensar menys a guanyar i més a fer les coses bé i executar-les al 100%”. Sobre el Joventut, Lezkano va comentar que “ara està en el seu millor moment i té una plantilla molt completa i física en totes les posicions. Ens espera el millor Joventut de la temporada”.