L'Andorra cau amb contundència a Galícia (3-0)

En el futbol, les àrees són el territori sagrat, el lloc on es decideixen els partits, i l’FC Andorra sembla haver perdut aquest manual. Davant l’Arenteiro, els tricolors van exhibir totes les costures que estan arrossegant lluny de l’Estadi Nacional i en un partit en què les errades van actuar com a autèntics punyals, el grup de Ferran Costa es va autolesionar i va quedar desarmat de manera feridora a Espiñedo (3-0).

Es va acomodar ben d’hora al partit l’Arenteiro, que va saber desxifrar molt millor la situació que l’FC Andorra, amb problemes per peritar. L’equip gallec va colpejar amb la primera estocada ja al minut 11, amb una acció que es va iniciar just després d’un possible penal no xiulat sobre Luismi que va acabar amb Enol ajusticiant Oier des de la frontal. El davanter local va aprofitar la poca contundència de Ndiaye, que arrossegava una groga matinera i semblava jugar amb el fre de mà posat (1-0). La resposta tricolor va ser tímida i escadussera. Lautaro, massa sol i aïllat al davant, i sense trobar el fil de Luismi, va avisar amb un cop de cap que va marxar per sobre del travesser. Sergio Molina va tenir la més clara del primer acte amb un xut de falta que la fusta va escopir, però l’Arenteiro, còmode en el context del partit, va signar el segon amb una rematada acadèmica d’Enol. Una centrada de Ferreiro va trobar, un altre cop, la bota del davanter del conjunt de Jardiel que, aquesta vegada, va deixar en evidència Alende amb un toc d’esperó fantàstic (2-0). L’única esperança tricolor va arribar abans de la treva. La va desaprofitar Luismi, tot sol, i el bot de la pilota el va acabar enredant. Obligat a corregir-se a la represa, Ferran Costa va allistar Álvaro Peña i va deixar a fora Ndiaye, molt condicionat. L’Arenteiro, però, va descompondre definitivament la bastida tricolor als cinc minuts de la represa. Una pèrdua a la sortida la va agrair Baselga per, en una acció personal, treure de plànol un tou Alende i signar la sentència (3-0). En aquest punt, i aplicat tot el cloroform possible, a l’Arenteiro li va arribar per gestionar els minuts que restaven amb tranquil·litat i tot i que el resultat demanava la bandera blanca, l’FC Andorra, almenys, i amb les irrupcions d’Almpanis i Nieto, va tenir l’orgull d’oferir un darrer tram amb dues opcions clares de Cerdà i del 9 tricolor i un gol anul·lat a Lautaro. Cap consol per a un equip que no va aconseguir maquillar la desfeta i que cau de la zona de play-off.

DESTACATS

JOSEP CERDÀ

QUIXOT

Va ser dels pocs que van aportar en atac i va empènyer a maquillar el resultat.

SERGIO MOLINA

LLUITADOR

Va enviar una falta al travesser que podia haver estat l’empat. Es va multiplicar.

ALENDE

TOU

Va sortir a la foto de dos dels tres gols i va estar molt poc contundent en les accions.