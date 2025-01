Cinquena derrota seguida del MoraBanc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha allargat el seu mal moment després de sumar la cinquena derrota seguida de la temporada (onzena en total) després de caure davant de la Penya per 93-86. Tot i un bon inici, els tricolors s’han anat desfent poc a poc arribant a perdre per 18 punts. Com dissabte passat davant del Breogán, els de Lezkano han retallat al tram final arribant a situar-se a cinc punts, però han acabat certificant una nou capítol del mal moment que viu un equip que només ha guanyat dos dels 11 últims duels que ha disputat a l’ACB.

Els tricolors han sortit molt bé des del primer moment, endollats en el tir (especialment de tres), i també molt seriosos, tant en defensa, com minimitzant pèrdues i mostrant-se forts en el rebot. Així han anat arribant les primeres diferències fins a situar-se nou amunt (8-17) a l’equador del primer període davant d’una Penya que resistia bàsicament gràcies al poder de Pustovyi a la zona. Els catalans han reaccionat de la mà de Tomic per arribar a situar-se a només quatre punts (15-19) en un primer quart que ha acabat 19-25. La Penya s’ha anat acostant al marcador fins a empatar a 31 obligant a Lezkano a demanar temps mort. Però més enllà dels seus encerts, l’acostament local ha tingut el protagonisme de Doumbouya, amb un pas pel camp esperpèntic, perdent pilotes, regalant rebots (i punts), i gairebé deambulant pel camp com si no tingués esma desesperant a Lezkano a la banqueta. Els badalonins han desaprofitat un parell de possessions per posar-se per davant, però ho han acabat fent després d’una gran acció de Tomic que ha seguit duent de corcoll als tricolors (39-38) en una primera meitat que ha acabat amb el 42-40 al marcador.

Un mal inici de segona meitat amb els tricolors concedint en el rebot ofensiu, una tècnica a Lezkano, la inferioritat en el joc interior i la retirada de Chougkaz per lesió ha donat la màxima diferència fins el moment per la Penya amb el 53-44. Una antiesportiva local ha semblat reenganxar al MoraBanc al partit situant-se a sis punts, però tot el contrari, i és que un 6-0 de parcial des de llavors ha situat el +12, obligant a Lezkano a demanar temps mort (59-47) a l’equador d’un tercer quart que ha acabat amb la màxima diferència local (72-57). Semblava que l’últim quart no havia de servir per a gaire més que perquè els locals seguissin celebrant la classificació per a la Copa del Rei, però en un tres i no res, un 2-15 ha tornat a situar al MoraBanc dins del partit (80-73) amb mig quart per endavant gràcies al bon paper de Kuric, i la millora de Doumbouya. Els tricolors seguien remant i remant i s’han arribat a posar a cinc punts (85-80), però un triple de Robertson ha acabat sentenciant un partit que ha finalitzat 93-86.

Els tricolors tancaran la primera volta de l’ACB diumenge vinent rebent al Reial Madrid al Poliesportiu a partir de les 18.30 hores, en un duel especial en què la instal·lació passarà a dur el nom de l’ex cap de Govern, Toni Martí.

FITXA TÈCNICA:

JOVENTUT DE BADALONA 93: Dotson, Kraag, Hanga, Dekker, Pustovyi –cinc inicial– Robertson, Tomic, Vives, Oni, Ribas.

MORABANC ANDORRA 86: Evans, Harding, Okoye, Chougkaz, Lammers –cinc inicial– Kuric, Ortega, Doumbouya, Bassas, Dos Anjos, Llovet.

PARCIALS: 19-25 (10’); 42-40 (20’); 72-57 (30’), 93-86 (40’).

ÀRBITRES: Martín Caballero, Javier Torres i Iyán González.

ELIMINATS: Vives -Joventut-.

PISTA: Palau Olímpic de Badalona, amb 5.466 espectadors.