Un tou FC Andorra s'ofega al camp de l'Arenteiro (3-0)

Andorra la Vella

L'FC Andorra ha perdut al camp de l'Arenteiro en un partit molt fluix en defensa i on l'equip tricolor s'ha immolat per les seves errades a les dues àrees. El conjunt gallec s'ha avançat al minut 11 amb un gol d'Enol i poc després d'una falta que Sergio Molina ha estavellat al travesser, el mateix davanter de l'Arenteiro ha fet el segon amb una rematada d'esperó davant la poca contundència d'Alende. Abans del descans, Luismi ha enviat fora una opció molt clara i al poc de la represa, l'Arenteiro ha tancat el partit amb una acció personal de Baselga i on, novament Alende, s'ha mostrat masa tou. L'equip tricolor ha intentat maquillar el marcador en un bo darrer tram amb dues opcions clares de Cerdà i Nieto i un gol anul·lat a Lautaro. L'FC Andorra encaixa la tercera derrota consecutiva fora de casa -no guanya a domicili des del setembre- i tanca la primera volta fora dels llocs de play-off. La propera jornada, el Bilbao Athletic visitarà l'Estadi Nacional, diumenge a les 12.00h.

FITXA TÈCNICA

ARENTEIRO, 3: Diego García, Jordan, Javi Moreno, Mangel, Iano Simão, Martín Solar, Tarsi, D. Ferreiro, Baselga, Enol i Diego Gómez.

FC ANDORRA, 0: Oier, J. Clemente, Alende, Trigueros, Iván Rguez., Ndiaye, S. Molina, Álvaro Martín, Lautaro, Cerdà i Luismi.

CANVIS: Pascu per Baselga (64’); Curro per D. Ferreiro (75’); Iván Muñoz per Tarsi (85’) i Marquitos per Enol (85’) -Arenteiro-; Álvaro Peña per Ndiaye (46’); Nieto per Álvaro Martín (56’); Martí Vilà per Iván Rodríguez (56’); Almpanis per Luismi (68’) i Casadesús per J. Clemente (87’) - FC Andorra-.

GOLS: 1-0, Enol (11’); 2-0, Enol (29’); 3-0, Baselga (49’)

ÀRBITRE: Guillermo Cueto Amigo (Castella i Lléo).

TARGETES: Groga a Javi Moreno, Tarsi, Mangel i Diego García- Arenteiro-; Ndiaye i Alende -FC Andorra-

ESTADI: Municipal d’Espiñedo, amb uns 1.200 espectadors.