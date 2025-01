Un pas endavant lluny del Nacional

Dues setmanes després del darrer partit, a casa davant l’Amorebieta, l’FC Andorra reprèn el pols a la competició i desprecinta el 2025 aquest vespre (20.30 h) al Municipal d’Espiñedo enfrontant-se a l’Arenteiro.

Situat al cinquè lloc de la classificació del grup 1 de la Primera RFEF, en posició de play-off d’ascens –amb 28 punts i a vuit de líder, la Cultural–, l’equip tricolor afronta el nou any i el retorn a la competició amb el repte de millorar els registres lluny de l’Estadi Nacional. Aquest va ser l’aspecte en què va posar l’accent el tècnic, Ferran Costa, abans del desplaçament a Ourense: “Tenim moltes ganes de tornar a competir, de fer un molt bon partit fora de casa, on penso que hem de millorar les nostres prestacions”, i va afegir que la de l’Arenteiro és “una sortida contra un equip que juga un futbol de molt nivell, molt ric tàcticament, amb jugadors diferencials, amb una proposta molt clara, i crec que és un partit amb una exigència altíssima”. Costa va reconèixer que “a casa cada cop estem més a prop del nivell que volem, però a fora penso que hem estat una miqueta més irregulars i, amb alguna excepció, ens ha costat més fer bons partits”. En aquest sentit, va comentar que “hem de fer un pas endavant i això comença per millorar les prestacions fora de casa” perquè, a domicili, “estem lluny d’estar on ens agradaria”, i va insistir que l’Arenteiro, tot i la darrera derrota abans de l’aturada nadalenca a Zamora, “és un equip molt recognoscible i que pot ser dominant i et pot sotmetre”. En definitiva, el tècnic tricolor va subratllar que “hem d’estar molt alerta, hem d’activar-nos ràpidament, posar-nos el xip competitiu immediat i crec que els jugadors el tenen perquè aquests dies s’ha treballat molt i bé”. El retorn de Morgado és la novetat principal d’un Andorra que no podrà disposar per lesió de Morán i que segueix pentinant el mercat per reforçar algunes posicions al mercat d’hivern. “Tot el que pugui millorar la plantilla serà benvingut”, va apuntar Costa.