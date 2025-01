Canvi de proves a la Copa del Món Comapedrosa

La sisena edició de la Comapedrosa Andorra, prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya, presenta novetats en el format i marcarà l’inici de la classificació per als Jocs Olímpics d’hivern del 2026, de Milà-Cortina d’Ampezzo. La cita andorrana, que tindrà lloc a l’estació de Pal Arinsal del 24 al 26 de gener, sacrifica, enguany, la vertical i incorpora la modalitat de relleus mixtos, que estarà present en l’aventura olímpica i mantè l’habitual Individual Race.

El director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Carlo Ferrari, però, no ha tancat la porta que es pugui recuperar la vertical en pròximes edicions. “Ens ha sabut greu perdre aquesta prova tan emblemàtica, ja que la nostra podria ser una de les millors verticals de Copa del Món. De fet, molts corredors ens han escrit preguntant per què suspeníem la prova aquest any i és perquè hem hagut d’escollir entre l’una i l’altra”. Per a Ferrari, l’escenari ideal seria “poder proposar tres proves: la individual, la de relleu i la vertical. Però això és un tema que té més a veure amb la inversió que podem fer, perquè això també representa una inversió econòmica gran i s’ha de veure si es pot fer quadrar”. L’altre gran punt diferencial serà que, en aquesta Comapedrosa, el recorregut no tindrà cap tram forapista i tot es desenvoluparà a l’estació, per garantir la seguretat i per beneficiar la visió i el seguiment dels espectadors. Ferrari va exposar que “vam prendre la decisió de replegar els circuits a dins de l’estació per mantenir la seguretat dels esquiadors atès que les condicions de muntanya són irregulars en alguns trams, i a la vegada volíem que fos un recorregut tècnicament vàlid”. En aquest sentit, va afegir que “es podrà veure la carrera al 100% des de l’estació”. Així, la prova individual tindrà la sortida i l’arribada al final de la pista la Pala i s’arribarà fins al Port Negre (2.500 m). Els esquiadors de muntanya de categoria masculina disputaran un total de sis voltes per completar un desnivell total de 1.290 metres, mentre que en categoria femenina en faran cinc i 1.080 metres de desnivell. Per la seva part, el circuit de la prova de relleus mixtos es concentrarà a la mateixa zona, en el qual els corredors de cada categoria hauran de realitzar dos relleus, per a un total de quatre voltes. Pel que fa a la participació, hi haurà 120 corredors de 25 països representants i la FAM comptarà amb quatre esportistes a la cita, amb Adrià Bartumeu i Marc Casanovas a la individual i Oriol Olm i Lea Ancion als relleus mixtos. El director general de SETAP365 va apuntar que, en aquesta edició, “la repercussió de l’esdeveniment, no només en mitjans especialitzats sinó també en els mitjans generalistes, serà més important respecte a altres cites que hem tingut en el passat en tractar-se d’un any Preolímpic, en el qual els esportistes buscaran la classificació”. El cap de setmana previ, el 18 i 19 de gener, Arinsal acollirà la Copa d’Espanya i la Copa d’Andorra.

LA COPA DEL MÓN DE SHAHDAG ARRENCA AVUI AMB L'ESPRINT El preludi de la Comapedrosa ISMF World Cup apujarà avui el teló, amb la Copa del Món de Shahdag a l’Azerbaidjan. Oriol Olm, Marc Casanovas i Adrià Bartumeu conformaran la representació andorrana en una cita en què els tres disputaran tres modalitats: esprint –avui–, vertical –demà– i individual –dilluns. A la jornada d’avui, l’esprint, hi participaran 72 esquiadors de 26 països diferents. El tècnic, Xavier Capdevila, va explicar que “amb Oriol Olm l’objectiu serà intentar colar-se a les semifinals i amb el Marc [Casanovas] i l’Adrià [Bartumeu], tot i que no és la seva especialitat, representa un entrenament de qualitat de cara a la individual”. En qualsevol cas, l’objectiu global serà sumar el màxim de punts possible –en el cas d’Olm– i de carregar cames per a Casanovas i Bartumeu.

