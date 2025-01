Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El VPC torna afronta un cap de setmana clau amb la visita aquest dissabte al camp de l’RC Hospitalet. A falta de una única jornada per a la finalització de la fase regular, el quinze de Dani Raya és tercer a la classificació -última plaça que dona accés al playoff d’ascens- i necessita la victòria per no tenir cap sorpresa desagradable i inesperada.