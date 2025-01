Roger Puig fa un 7è i un 11è lloc a la Copa del Món de Santa Caterina

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Roger Puig va signar un 7è i un 11è lloc als dos descensos de la Copa del Món de paralpí que es van celebrar ahir a Santa Caterina. Al primer, l’andorrà va finalitzar a 2”74 del guanyador, el suís Robin Cuche, i va sumar 24 punts de Copa del Món, mentre que al segon va marcar+1”95 respecte al vencedor, que va ser també Cuche. Aquí, Puig va sumar 36 punts en la disciplina i, per tant, va recollir un total de 60 punts WC. “Molt contents. Només vaig fer un entrenament i vam tenir bones sensacions. A la primera cursa he estat massa rodó i això m’ha penalitzat bastant”, va explicar Puig. “A la segona, amb temps parcial de podi, he fet una errada però acabo 7è, que és millor resultat de la temporada i el millor històric de descens”, va afegir. La pròxima cita de Roger Puig serà la Copa del Món, en aquest cas de gegant, a l’estació suïssa de St. Moritz, l’11 i 12.