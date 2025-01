Quatre andorrans, a la Copa d'Europa de gegant a Soldeu

La FAE aprofitarà, com a seu organitzadora, la possibilitat de comptar amb quatre esportistes en la pròxima Copa d’Europa masculina de gegant que els dies 3 i 4 de febrer acollirà la pista de l’Avet de Soldeu. Per a la cita continental, Bartumeu Gabriel, Álex Rius i Xavi Cornella tenen la presència assegurada i el quart bitllet sortirà del grup de joves que han repuntat: Àlvar Calvo –que ha fet 30 punts FIS a Baqueira recentment–, Pirmin Estruga, Marc Fernández i Èric Ebri. El gerent de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, va explicar que la plaça que està en joc entre els quatre candidats “se l’hauran de guanyar per mèrits durant les competicions que tenen abans de Soldeu i comunicarem els seleccionats una setmana abans de l’esdeveniment”. El director esportiu d’alpí, Roger Vidosa, va apuntar ahir que el gran objectiu per a aquesta Copa d’Europa serà “tenir algun esquiador que pugui entrar als punts, tenint en compte que és una pista que coneixem molt bé i on, esperem, puguem entrenar la setmana abans”.

“L’esforç serà per fer una competició de primer nivell en tots els aspectes”

David Hidalgo, President comitè organitzador





SOLDEU, LA 13A ATURADA

El calendari de la Copa d’Europa d’aquesta temporada preveu 19 seus organitzadores de proves d’esquí alpí i Soldeu serà la 13a aturada del circuit. En total són cinc les estacions que celebraran curses de gegant, una de les quals la seu andorrana diumenge 2 i dilluns 3 de febrer. En aquesta modalitat, el suís Lenz Haechler lidera actualment la classificació amb 200 punts, seguit del francès Flavio Vitale (160 punts) i l’espanyol Aleix Aubert (105 punts), que és tercer. Pel que fa a la classificació general, l’austríac Felix Hacker, amb 280 punts, ocupa la primera posició, el noruec Oscar Andreas Sandvik, amb 280 punts, la segona, i Lenz Haechler, amb 239 punts, la tercera.

“L’objectiu serà que algun dels nostres esquiadors pugui entrar als punts”

Roger Vidosa, Director esportiu d’alpí



La competició, en què se celebraran dos gegants, reunirà fins a 90 esquiadors de 22 països diferents i, en total, Grandvalira ja exhibeix en el seu palmarès organitzatiu sis Copes d’Europa, quatre finals de la Copa d’Europa, tres Copes del Món i dues finals de la Copa del Món. En total, seran 15 grans esdeveniments d’esquí alpí celebrats al llarg de 17 temporades a l’estació. Sembla evident, a més, que aquesta cita continental també servirà com a test per a les pròximes Copes del Món, del 2026 i el 2027, en què Andorra es troba al calendari provisional. El director del comitè organitzador, David Hidalgo, va explicar que, tot i ser una organització d’una Copa d’Europa, no cal abaixar la guàrdia: “Has acostumat la família esportiva a unes prestacions i el que no podem fer és fer un pas enrere. Per tant, l’esforç serà per fer una competició de primer nivell amb tots els aspectes, l’aspecte esportiu, la preparació de pista i l’aspecte d’acollida, que sempre ens ha distingit. A més, Hidalgo va recordar el desencís del juny passat a Reyjkavík, on Andorra es va quedar sense opcions d’organitzar el Mundial del 2029 i el 2031, però va reconèixer que “les ganes per tornar a intentar-ho hi són, però ja veurem quan ho farem”. Amb Narvik com a seu el 2029 i Val Gardena per al 2031, el somni andorrà segueix viu a partir del 2033, tot i que sense data marcada.

SEGON LLOC D'ÀLEX RIUS AL SEGON ESLÀLOM FIS DE VAL PALOT Àlex Rius va assolir un nou podi per a l’equip nacional masculí en ser segon ahir a l’eslàlom FIS de Val Palot (Itàlia). Rius, que va acabar amb un crono d’1’23”00, va finalitzar a només 0”58 del guanyador, l’italià Federico Liberatore (1’22”42), mentre que va completar el podi el també italià Federico Fontana, a 1”29 de Liberatore. L’andorrà va marcar 30,31 punts, a prop dels seus 27 actuals. Rius havia marcat el millor temps a la primera mànega amb 40”42, mentre que a la segona mànega va fer el cinquè crono. Per la seva part, Pirmin Estruga va finalitzar en la 9a posició, amb +3”56, mentre que Xavi Cornella no va poder completar la primera mànega en caure durant la baixada. Finalment, es va disputar a Bormio el primer dels dos gegants FIS programats. Bartumeu Gabriel va acabar al Top 10 quan lluitava pel podi, va ser 9è, mentre que Èric Ebri va ser 16è.