Pavelló Antoni Martí

Ja fa més d’un any que va marxar, però el record de l’excap de Govern Antoni Martí segueix ben viu entre la societat andorrana i el BC MoraBanc Andorra. Amb el club l’unia una espècie de cordó umbilical que, ben aviat, quedarà registrat per sempre. La façana del Poliesportiu presenta una novetat especial i cridanera i en la seva retolació es llegeix Pavelló, acompanyat d’un nom encara tapat –el d’Antoni Martí– i que es descobrirà públicament el dia 19. Un rebateig de la instal·lació, un homenatge que es durà a terme amb la visita del Reial Madrid a la bombonera.

L’endemà de la mort de Martí el Diari va revelar la intenció del MoraBanc de poder rebatejar el Poliesportiu amb el nom de l’excap de Govern i que el seu record estigués eternament present, un desig que es farà realitat en 10 dies. El president del MoraBanc, Gorka Aixàs, va explicar en el seu dia al Diari que “té poca discussió el fet que Martí ha estat el gran artífex perquè, en un moment determinat, s’hagi pogut canviar tant la història recent del club”. El descobriment de la placa amb el nou nom del pavelló, i que els operaris han preparat aquests dies, serà el colofó de l’homenatge del país a Antoni Martí i d’una jornada que es presenta molt emotiva. El club i el Govern no volen avançar gaires detalls, però a banda del rebateig de la instal·lació hi haurà una placa commemorativa i altres actes abans de l’inici del partit contra el Madrid. La iniciativa ha estat possible fruit de la petició presentada, ara fa un any, de forma conjunta pel MoraBanc Andorra, el Comitè Olímpic Andorrà (COA), la comissió legislativa i el comú d’Andorra la Vella i la seva aprovació posterior.