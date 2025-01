La Comapedrosa incorpora el relleu mixt i sacrifica la Vertical

Publicat per Ivan Álvarez Pal Arinsal Verificat per Creat: Actualitzat:

La sisena edició de la Comapedrosa Andorra, prova de la Copa del Món d'esquí de muntanya, presenta novetats importants, i amb motiu olímpic. La cita sacrifica, enguany, la Vertical i incorpora la modalitat de relleus mixtes, que estarà present als propers Jocs Olímpics d'hivern del 2026, a Milà-Cortina d'Ampezzo i, per tant, els aspirants ja podran començar a buscar la seva plaça a Andorra. El director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) Carlo Ferrari, però, no ha tancat la porta a què es pugui recuperar la Vertical en pròximes edicions. L'altre gran punt diferencial serà que, en aquesta Comapedrosa, el recorregut no tindrà cap tram forapista i tot es desenvoluparà a l'estació, per garantir la seguretat i per beneficiar la visió i el seguiment dels espectadors. La FAM comptarà amb quatre representants a la cita, amb Adrià Bartumeu i Marc Casanovas a la Individual i Oriol Olm i Lea Ancion, als relleus mixtes.