Solana advoca per la serenor i defensa Lezkano

En un tram molt complicat de la temporada per al MoraBanc Andorra, amb quatre derrotes consecutives i un Poliesportiu convertit en terra minada amb cinc desfetes seguides, la cúpula del club aposta per la serenor com a principal recepta per sortir del sotrac. Francesc Solana, director general de l’entitat, ha volgut dissipar els dubtes i ha defensat fermament la continuïtat i el treball del tècnic, Natxo Lezkano, i la plantilla. “La calma i la confiança són el millor antídot per a situacions com aquesta”, assegura Solana, deixant clar que, tot i els interrogants que planen sobre l’equip, el club no té dubtes que el camí per revertir la situació passa per mantenir la tranquil·litat, serrar les dents i creure en el projecte.

“Evidentment, no estem on volíem ni com volíem, però ens han passat moltes coses que ens han portat a estar així i ara el que hem de fer és treballar per tornar a tenir l’equip que teníem al començament i que ja hem vist que funciona”, subratlla Solana. “No ens han ajudat les lesions, entrades i sortides de gent, però hem de construir des de la unió i, amb totes les peces, aquest equip ha funcionat”, insisteix. Tot i això, és evident que la imatge que ha mostrat l’equip als darrers partits, sobretot contra el Río Breogán a casa, no ha agradat: “No hem tingut l’energia que necessitàvem per gestionar aquests darrers partits i estem obligats a recuperar-la. Tots els jugadors han de ser conscients que han de mostrar la seva millor versió a favor de l’equip per guanyar, no per millorar només els seus números.” El director general tricolor deixa clar que “soc molt conscient del dia a dia de l’equip, de tot el que ens passa, i és clar que no hem pogut treballar amb certa continuïtat. Hem deixat de ser l’equip sòlid que érem i ens hauríem de resetejar. La reacció de l’últim quart contra el Breogán demostra que l’equip té orgull i que té energia, però el grup va fer un mal partit i entre el minut cinc del segon quart i els vuit minuts del tercer quart va ser molt frustrant”. En aquest sentit, Solana demana “veure les coses també des d’aquest punt vista, des de la frustració, perquè els jugadors veuen que no els acaben de sortir les coses i acaben frustrats” i, a més, assegura entendre que el Poliesportiu xiulés el joc de l’equip i el tècnic, Natxo Lezkano: “El termòmetre de la bombonera el posa l’equip i la frustració de la pista es trasllada a la grada, i quan l’equip es va posar a treballar i a donar el màxim d’energia i vam tenir un bon moment de joc el públic s’hi va posar.”

“No estem com volíem, però la calma i la confiança són el millor antídot per a aquestes situacions”

Francesc Solana, Director general del MoraBanc



CONFIANÇA EN LEZKANO

Precisament, el descontentament de l’afició, la caiguda lliure de resultats i la dinàmica que arrossega l’equip ha pogut deixar contra les cordes Lezkano. “No hi ha cap dubte amb ell”, defensa Solana. “Anem tots en la mateixa direcció i en els darrers anys el club ha confiat en Lezkano i ara no hi deixarem de confiar. Estem en un moment complicat, però hem de seguir units i amb aquest equip i aquest entrenador ho tirarem endavant.” El punt positiu és que el vestidor i l’staff han detectat el gran problema, la falta de contundència a l’hora de protegir l’anella i, de fet, el MoraBanc és, hores d’ara, la pitjor defensa, l’equip que encaixa més punts a la competició i el calendari imminent no ajuda gaire a l’optimisme: Joventut, Saragossa i Gran Canària a fora i Reial Madrid, València Basket i Baskonia al Poliesportiu: “Juguem a la Lliga ACB i ho hem de fer cada setmana, independentment del rival. Els calendaris mai et diuen si és un tram bo o dolent i evidentment que pots guanyar o perdre, però has de donar el màxim”, apunta Solana, que va afegir al voltant d’estar un triomf per sobre del descens que “hem d’anar a sumar victòries, com a mínim 12, i complir el primer objectiu, la salvació. Ara tenim una mala ratxa, però n’arribarà una altra de bona”.

“Hem deixat de ser un equip sòlid i ens hem de resetejar. Tots han de donar el màxim”



“No hi ha cap dubte amb Lezkano. Els darrers anys hi hem confiat i ara no ho deixarem de fer”



“El termòmetre del públic el posa l’equip i la frustració a la pista es trasllada a la grada”

Francesc Solana, Director general del MoraBanc