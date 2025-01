Publicat per Redacció Font Romeu Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estació de Font-Romeu Pyrénées 2.000 va acollir el gegant de la Coupe B de la FFS (Fédération Française de Ski) per a categories sub 12 i sub 14, en què l’Esquí Club Pas Grau va participar. Nahuel Ganza (sub 12) i Aitor Corbalan (sub 14) es van imposar en les seves proves, mentre que Emma Soto va ser tercera en noies.