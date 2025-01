Andorra competirà amb quatre esquiadors a la Copa d'Europa masculina de Soldeu

Publicat per Ivan Álvarez Soldeu Verificat per Creat: Actualitzat:

La FAE aprofitarà, com a seu organitzadora, la possibilitat de comptar amb quatre esportistes en la propera Copa d'Europa de gegant que els dies 3 i 4 de febrer acollirà la pista de l'Avet de Soldeu. Per a la cita continental, Bartumeu Gabriel, Álex Rius i Xavi Cornella tenen la presència assegurada i el quart bitllet sortirà del grup de joves que venen repuntant: Àlvar Calvo -que ha fet 30 punts FIS a Baqueira recentment-, Pirmin Estruga, Marc Fernández i Eric Ebri. El director esportiu d'alpí, Roger Vidosa, ha apuntat que el gran objectiu per a aquesta Copa d'Europa serà "tenir algun esquiador que pugui entrar als punts, tenint en compte que és una pista que coneixem molt bé i on, esperem, puguem entrenar la setmana d'abans".

Sembla evident, a més, que aquesta cita continental també servirà com a test per a les properes Copes del Món, el 2026 i 2027, on Andorra es troba al calendari provisional. Finalment, el director del comitè organitzador, David Hidalgo, ha recordat el desencís del passat juny a Reyjkavík on Andorra es va quedar sense Mundial del 2029 i 2031 i ha deixat clar que "les ganes per tornar a intentar-ho si són, però ja veurem quan ho farem".