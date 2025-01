Victòria i punts FIS per a Bartumeu Gabriel a Bormio

Publicat per Redacció Bormio (Itàlia)

Bartumeu Gabriel va estrenar l’any 2025 de la millor manera possible i va assolir la victòria i punts FIS a l’eslàlom FIS de Bornio (Itàlia). L’andorrà es va imposar amb un crono de 1’26”62 en una prova en què el segon classificat va ser l’italià Filippo Segala (+0”23), mentre que tercer va finalitzar el també italià Jacopo Ferretti (0”43).

Un triomf que permet a Gabriel marcar 26,23 punts FIS, que millora els actuals 36.50, ja que faran mitjana amb els 30.41 que va marcar a la FIS de Soldeu del passat 31 de desembre, quan va ser segon. “Estem molt contents i és la millor manera de començar l’any”, va manifestar Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional de tècnica. Per la seva part, Àlvar Calvo no va completar la segona mànega, quan a la primera havia estat 17è, i Èric Ebri no va completar la primera baixada. Avui es disputa un segon eslàlom FIS a la mateixa estació, on els dies següents estan programades curses de gegant, demà i el dia 9.

Per altra part, a Val Palot competiran avui i demà Àlex Rius, Xavier Cornella i Pirmin Estruga, a les curses d’eslàlom FIS.