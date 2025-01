Vicky Jiménez queda fora de l’Open d’Austràlia

Vicky Jiménez Kasintseva va caure eliminada en el primer partit de la fase prèvia de l’Open d’Austràlia, primer gran Grand Slam de la temporada, davant la romanesa Anca Todoni, número 118 del rànquing mundial, en un duel molt ajustat i que es va resoldre en tres sets: 6-1, 4-6 i 6-4. Tot i mostrar moments molt bons, petits detalls van acabar decantant el matx en favor de la romanesa.

La jove tennista andorrana va començar amb dificultats, veient-se superada per una Todoni agressiva i precisa en el primer set. No obstant això, Vicky va mostrar caràcter en la segona mànega, millorant en el servei i aprofitant els errors no forçats de la romanesa per arribar al tercer set (4-6) i portar el partit al cara i creu. Allà, la igualtat va ser màxima fins al 4-4, un context que Todoni va saber gestionar millor, amb encert en els punts clau que van fer descavalcar Vicky del torneig. El pare i entrenador de la tennista, Joan Jiménez, va explicar al Diari que “ha estat una llàstima perquè hem estat allà, amb 4 a 4 al tercer set i Todoni, que és una gran jugadora, ens ha exigit molt i per petits detalls se’ns ha escapat”. Joan Jiménez, tot i la derrota, va valorar que “estem bé, estem al nivell. L’any és molt llarg i el que interessa és això, seguir treballant les coses, aprenent del que hem de fer i la valoració és positiva”. A més va apuntar que “crec que hem perdut el partit donant sempre la cara i que es podia haver decantat per a la Vicky”. L’andorrana reprendrà l’activitat el 21 de gener al W75 de Porto.