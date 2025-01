Radicevic i Olumuyiwa deixen de ser jugadors del MoraBanc Andorra

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va confirmar el final del vincle temporal de dos jugadors, Nikola Radicevic i Tunde Olumuyiwa, que “han estat reforçant l’equip en les darreres setmanes, ajudant en els delicats moments soferts per les lesions de diversos jugadors”, segons va explicar ahir el club en un comunicat. Els dos reforços van signar per un temps definit i, tal com s’esperava, amb la infermeria més controlada, l’entitat i els jugadors separen els camins.

El base Nikola Radicevic va aterrar el 6 de novembre passat per corregir el dèficit en la direcció de joc, amb les baixes d’Evans i Bassas i els dubtes de Rafa Luz a nivell muscular. Va debutar al Poliesportiu en el partit contra l’UCAM Múrcia i ha disputat nou partits a la Lliga Endesa amb una mitjana de 5,1 punts, un encert del 58,3% en tirs de dos, un 38,1% en triples, 0,4 rebots i 1,2 assistències per partit. Finalment, Tunde Olumuyiwa ha tingut una molt breu segona etapa al club i ha disputat quatre partits, convertint set punts, capturant quatre rebots, donant una assistència i fent un tap.