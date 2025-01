Bartumeu Gabriel torna a guanyar a Bormio

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Bartumeu Gabriel ha tornat a guanyar a Bormio, marcant 26.40 punts FIS i confirmant així els 26 punts FIS guanyats ahir. L'esquiador andorrà ha marcat un temps d'1.28.08 deixant al segon, l'italià Luca Bianchi, a 0.62. També ha fet una bona cursa Àlvar Calvo, que ha estat 5è, el tercer júnior, a 1.19 de Gabriel, i ha millorat punts FIS, amb 36.26, els millors de la seva carrera, segons apunta la Federació. Per la seva part, a les portes de rebaixar punts s’ha quedat Èric Ebri, que ha estat 16è amb 53.67 punts.

Pirmin Estruga queda tercer a Val Palot

Pirmin Estruga ha assolit la tercera posició al primer eslàlom FIS de Val Palot, a Itàlia, i ha millorat punts FIS, registrant la seva millor marca amb 37.97 punts. Per la seva part, Xavier Cornella, que havia estat el tercer millor temps a la primera mànega, a la segona ha quedat fora, mentre que no ha pogut completar la primera Àlex Rius.

Carla Mijares fora de la competició de Les Diablerets

Carla Mijares no ha pogut completar la primera mànega de la primera cita de la Copa d'Europa d'eslàlom disputada a l'estació suïssa de Les Diablerets. La cursa s’ha aturat gairebé mitja hora just abans de la sortida de Mijares per culpa d’una caiguda que ha obligat a fer un ‘stop’ bastant llarg. Al final, Mijares ha sortit a fer la seva cursa però segons ha explicat el tècnic Josh Alayrach ha fet un interior abans d’arribar a meta i ha quedat fora.

Íria Medina 15a al gegant FIS de Lenk im Simmental

Íria Medina i Clàudia Garcia han competit avui al gegant FIS de Lenk im Simmental, a Suïssa. Íria Medina ha completat la cursa en 15ª posició després de fer el 16è temps a la primera mànega i el 17è a la segona, per sumar un temps final de 1.57.86, a 3.11 de la guanyadora, la suïssa Sue Piller. Per la seva part, Clàudia Garcia no ha pogut completar la primera mànega.

Roger Puig quart a Santa Caterina

Roger Puig ha marcat el quart temps en el primer i únic entrenament de descens de la Copa del Món de para alpí de Santa Caterina. L’andorrà ha fet un temps d'1.60 respecte al millor registre, que ha estat pel suís Robin Cuche amb 1.07,72.