Radicevic i Olumuyiwa deixen el Morabanc

Nikola Radicevic i Babatunde Olumuyiwa, els dos jugadors que van arribar per reforçar l'equip davant la plaga de lesions, i que han ajudat el Morabanc les darreres setmanes, deixen la plantilla. La directiva ha decidit no renovar la seva situació contractual, que era temporal, i no seguiran a l'equip, tal com ha informat el club a través d'un comunicat, on els desitgen "el millor en el seu futur professional i personal".