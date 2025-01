Morgado, disponible per al partit contra l’Arenteiro

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

César Morgado serà la principal novetat a la convocatòria per al proper partit que l’FC Andorra jugarà al camp d’Espiñedo davant l’Arenteiro, aquest divendres a les 20.30 hores. El central, que es va lesionar el passat 24 de novembre en l’enfrontament davant Unionistas a l’Estadi Nacional, ha complert les sis setmanes previstes de baixa i durant l’estada de tres dies de l’equip tricolor a la Vall d’en Bas ja se l’ha vist treballant amb normalitat. Per tant, si res no es torça, Morgado, que ha estat un dels futbolistes habituals per a Ferran Costa en l’eix de la defensa, tornarà a estar a disposició del tècnic català de l’FC Andorra en l’estrena de l’equip a la lliga en aquest 2025. La plantilla ha tornat d’Olot amb tres dies de càrrega física i tàctica que han de servir per reprendre la competició de la millor forma. Una estada on no va participar de manera activa Erik Morán, que al darrer partit contra l’Amorebieta es va lesionar al recte anterior del quàdriceps dret, que el deixa fora fins a principis de febrer.