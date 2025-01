Irineu, cinquè a la pujada a Alpe Cermis

Irineu Esteve va signar una històrica cinquena plaça a la pujada final a Alpe Cermis i va acabar el Tour de Ski en el 20è lloc de la classificació general. Uns registres fantàstics per al fondista, que va aconseguir, així, el millor resultat d’un andorrà en la Copa del Món d’esquí de fons. Esteve, que va ser sisè l’any 2022 a la mateixa cursa, va millorar el resultat i va poder arrodonir la setmana de competició amb el top-20 global del Tour, sent també el seu millor registre general.

Irineu va assolir la cinquena plaça a la darrera prova amb un crono de 33’00”5, a 20”9 del guanyador, el noruec Simen Hegstad Krueger (32’39”6), que va estar acompanyat al podi per l’austríac Mika Vermeulen (+7”8) i l’alemany Fiedrich Moch (+10”7). Quart va finalitzar el francès Hugo Lapalus, set segons per davant d’Esteve. Controlant la situació, Esteve ballava en el primer tram de carrera, a l’estadi, entre la 19a i la 24a posició, per fer un esforç just abans de l’inici de la pujada per estar entre els millors, fet que el deixava a peu de l’ascensió en la sisena plaça a dins del grup capdavanter liderat pels noruecs i suecs. Al quilòmetre 7,5 es mantenia en la lluita, 8è a tres segons, mentre que en el 9,2, a 800 metres del final, era ja 5è a 13,5 segons. Finalment, les posicions ja no es mourien fins al final, amb Krueger guanyador, Vermeulen segon, Lapalus tercer, Moch quart i Esteve cinquè. El fondista es va mostrar orgullós i ambiciós a l’hora de valorar el resultat: “Cansats però contents i satisfets. Podríem haver-ho fet millor, però sempre es pot fer millor, i sempre es pot fer pitjor. La millor posició la tenia amb una sisena plaça, però sense els noruecs, i crec que aquest any era encara més difícil perquè tots els noruecs estan al davant. Per tant no és només una cinquena posició, sinó que és una mica més”. “Però, quan veus el podi tan a prop somies a estar-hi i se t’ha escapat”, va rematar. Fins al moment, Irineu havia competit als 10 km mass start en lliure del Tour de Ski en cinc ocasions. El seu millor resultat havia estat el del 2022, quan va ser 6è, superat ahir amb el 5è aconseguit a Alpe Cermis. A més, en 2019 va ser 10è, en 2020 va finalitzar 8è, en 2021 va acabar 13è i en la seva última participació, en 2023 -el 2024 no hi va competir per lesió-, va acabar 9è. Cinc top-10 i un top-5. També va fer un pas endavant en la general, millorant el 24è lloc a la seva primera participació al Tour de Ski, el 2019. El 2020 va acabar 23è, mentre que el 2021 va ser 22è, el qual era fins ahir el seu millor resultat. El 2022 va acabar 26è, i el 2023, la seva última participació, va ser 31è. En aquesta edició ha finalitzat 20è, remuntat l’últim dia des de la 25a plaça.

“Era encara més difícil perquè tots els noruecs estan al davant i és més que una cinquena posició”

Irineu Esteve, Fondista de la FAE



GINA DEL RIO PUJA AL PODI DE LA FESA CUP D'OBERWIESENTHAL Gina del Rio va tornar a pujar a un podi de la FESA Cup (Copa d’Europa) sènior i ho va fer acabant en la tercera posició als 20 km en clàssic que tancaven la cita a Oberwiesenthal (Alemanya). Al quilòmetre 3,3 l’andorrana es trobava al grup capdavanter amb 23 corredores en un marge de 8” i ella es col·locava a la setena posició. Al quilòmetre 6,6 -segona volta- es mantenia en aquest grup en la cinquena plaça, mentre que al quilòmetre 9,9 passava tercera juntament amb la italiana Veronica Silvestri i l’alemanya Kim Hager. Al quilòmetre 13, Silvestri passava amb dos segons d’avantatge sobre Del Rio, que passava el quilòmetre 16 en quarta posició a 26”. Però, a la volta final l’andorrana va serrar les dents per finalitzar tercera a 47” de la francesa Cloe Pagnier, que s’imposava a Silvestri (+6”). És el tercer podi de Del Rio a la FESA Cup sènior, en el seu primer any a la categoria.