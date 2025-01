L’Enfaf femení perd a casa contra el CD Ribes

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Enfaf Construccions Modernes femení va caure al CE Francesc Vila de la Massana davant el Ribes (2-5) en un partit ajornat en el seu dia i corresponent a la jornada sis de Primera Divisió. Després d’un inici prometedor en què les noies de Carlos Sánchez el Maño es van avançar amb gols de Chloe Izquierdo (18’) i Gemma Lluch (25’) i que semblaven encarrilar un triomf necessari per recuperar sensacions, les tricolors van perdre el nord amb l’avantatge. La història es va torçar i al minut 28 Claudia Sardiña va escurçar distàncies amb el 2-1 i, abans del descans, Abril Rodríguez (39’) va empatar el duel. A la represa, el Ribes va mostrar-se més intens, dominant el ritme i castigant les indecisions defensives de l’Enfaf i Rodríguez (50’) va signar el doblet per posar el 2-3 al marcador, mentre que Laura Escofet (55’) i una altra diana de Sardiña (69’) -ja amb les tricolors jugant amb 10 per expulsió de Lia Gil- van sentenciar el partit.