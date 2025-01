Gina del Rio, sisena a l’esprint de la FESA Cup

Publicat per Redacció Oberwiesenthal (Alemanya) Verificat per Creat: Actualitzat:

Gina del Rio va signar la sisena plaça a l’esprint en clàssic de la FESA Cup d’Oberwiesenthal, a Alemanya, després de caure a la sortida i lluitar per recuperar posicions. A les qualificacions prèvies, l’andorrana va accedir a les rondes finals amb el novè temps (3’06”69), a 6”53 del millor registre). Als quarts de final, Del Rio va aconseguir entrar a les semifinals en vèncer la seva sèrie amb més d’un segon sobre la segona, mentre que en semifinals també ha assolit la classificació per a la final en ser tercera a menys d’un segon de la guanyadora. A la final, l’andorrana, sisena, va marcar 4’10”47, sense opció de lluitar pel podi per culpa de la caiguda. “Ens quedem amb el fet que és un top-6 en sènior i en clàssic, i això està molt bé”, va dir el responsable de la secció de fons, Xabier del Val.