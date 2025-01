La victòria és innegociable

Sense temps per metabolitzar la recent derrota a Bilbao, el MoraBanc Andorra rebrà aquest vespre el Río Breogán al Poliesportiu (20.45 h), en un partit que la necessitat i les urgències han vestit de gairebé determinant. L’equip tricolor acumula tres derrotes consecutives i n’ha encaixat quatre de seguides a casa, uns registres que pesen com una llosa sobre el grup de Natxo Lezkano, que sap que el triomf avui davant el Breogán no és negociable. Qualsevol cosa que no sigui guanyar només eixamplarà la ferida i encetarà l’inevitable veredicte.

L’entrenador del MoraBanc va explicar que “encara és molt recent la derrota de Bilbao, però no hi ha temps per pensar-hi gaire. Estem centrats en el Breogán, que és un partit molt, molt important, i més quan, lògicament, no som aliens a la classificació”. En aquest sentit, va afegir que el conjunt gallec “és un equip de la nostra lliga, com ho era el Bilbao, que persegueix els mateixos objectius que nosaltres, i el fet de jugar a casa fa encara el partit més important”. Lezkano no va amagar que les desconnexions en alguns trams dels enfrontaments estan passant massa factura i que, “tot i que és el que busquem tots els entrenadors, és molt difícil mantenir el mateix nivell d’energia durant els 40 minuts”. Per al tècnic tricolor, “sempre intentem donar el màxim, mostrar la nostra millor versió. De vegades ho aconseguim i d’altres no, de vegades ho aconseguim més temps i ens dona i moltes vegades no ens dona”, i va apuntar que “els equips que ens han guanyat aquí són tots de la part alta”, i que “tenim ganes, per fi, de donar una alegria a l’afició i tornar a mostrar el joc alegre que teníem i que ens feia gaudir i feia gaudir la gent”. A l’hora de valorar si les derrotes poden trobar un punt en comú o un patró que les pugui explicar, tot i tenir clar que cada partit és diferent, Lezkano va exposar que “en tots els partits sempre hi ha anades i tornades i mai són, normalment, lineals. Sempre hi ha pics i hem de saber refer-nos quan els pics siguin més pronunciats per poder gaudir de més parcials a favor”. “Ara mateix, la tendència en el bàsquet és aquesta. Moltes vegades es tracta de resistir parcials i d’intentar conservar-los el màxim temps possible quan els fas tu”, va afegir l’entrenador basc. El que sembla clar és que, en moments en què la situació colla i la victòria és més urgent que mai, els jugadors que es mostren en segon pla han de fer un pas endavant i descarregar altres homes cabdals, com Harding: “Pretenem que l’equip estigui per sobre de les individualitats i no podem dependre de ningú en concret. Hi ha d’haver més gent que prengui responsabilitats, ja que aquest és un esport d’equip.”

A banda de la inèrcia i de les derrotes acumulades, el decorat no ajuda: infermeria amb inquilins i ànims en mode reconstrucció. A les baixes de Rafa Luz i Kyle Kuric –que ja no va jugar a Miribilla per una infecció al colze– cal tenir en compte que Llovet encara no està al cent per cent i que amb Shannon Evans es vol anar amb pleus de plom i dosificar-li els minuts.